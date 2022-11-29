إخبار قضائيّ ضد اللواء عثمان… ماذا في التفاصيل؟

تقدمت الدائرة القانونية لرواد العدالة، عبر كلٌّ من المحامين هيثم عزُّو ورجا نصَّار وشادي البستاني ونبيلة نعيم وفرنسواز كامل وعباس سرور ونجوى ابراهيم وأكرم قيس وميرنا طه وإيناس عودة ومحمد عليّق، بإخبار قضائي الى النيابة العامة التمييزية في بيروت سُجّل تحت الرقم ٢٠٢٢/٤٤٥٣ وذلك ضد المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، بجناية تحريض مساعدي الضابطة العدلية على اقتراف جريمة توقيف الأشخاص بشكل مفتوح بدون إشارة قضائية، وجنحة تعديل الرسم على معاملة السجل العدلي بدون قانون، “وذلك سنداً لأحكام المادتين ٣٦٧ و٥٦٩ المعطوفتين على المادة ٢١٨ والمواد ٣٦١ و٣٧١ و٤٦٢ من قانون العقوبات اللبناني”، طالبين “بالمحصِّلة الشروع بالتحقيق العدلي معه وتقرير ما يلزَم من اجراءات جزائية واحترازية بحقه ووضع حد لسلطة الدولة البوليسية على دولة القانون وحماية الشرعية الدستورية وقواعد الانتظام العام”.
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