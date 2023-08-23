إخطار من “واتساب” الى مسؤولة في حزب الله… ماذا تبلغت؟

كشفت صحيفة “لوريان لوجور” أَّن المسؤولة في “حزب الله” رنا الساحلي قد مُنعت من إستخدام تطبيق “واتساب”، يوم الأحد الماضي.
ونقلت الصحيفة عن الساحلي قولها إّنها “تلقّت الأحد إخطارًا من تطبيق واتساب يفيد بحظرها”، مشيرة إلى أنها تعتبر الحظر المزعوم قمعًا لحرية التعبير من جانب الولايات المتحدة التي تمتلك التطبيق المذكور”، وأضافت: “كل ما أفعله هو إيصال صوت حزب الله إلى الناس، وإزاء ما حصل سأنقُل إتصالاتي إلى تطبيق تلغرام”.
وكشفت الساحلي أنُه منذ حوالى الشهر، تمّ منُع عدد من نواب حزب الله من إستخدام “واتساب” أيضا.
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