إخلاء مكتب بيلوسي… أول قرار لرئيس مجلس النواب الأميركي المؤقت

أمر رئيس مجلس النواب الأميركي المؤقت، باتريك ماكهنري، رئيسة المجلس السابقة، نانسي بيلوسي، بإخلاء مكتبها في مبنى الكابيتول اليوم الأربعاء، وفقًا لرسالة بريد إلكتروني مرسلة إلى مكتبها واطلعت عليها صحيفة “بوليتيكو” الأميركية.
وكتب أحد كبار المساعدين في لجنة الإدارة بمجلس النواب التي يسيطر عليها الجمهوريون: «يرجى إخلاء المكان، حيث سيتم إعادة فتح الغرفة».
وجاء في البريد الإلكتروني أنه تم إعادة تخصيص الغرفة لمكتب المتحدث، وفق المصدر ذاته.
ونشرت الصحيفة الأميركية صورة لعملية إخلاء مكتب بيلوسي في مبنى الكابيتول.
وأصبح باتريك ماكهنري رئيسا لمجلس النواب الأميركي بشكل مؤقت بعد عزل كيفن مكارثي أمس الثلاثاء.
وتقول «بوليتيكو» إن عدد قليل فقط من المشرعين في مجلس النواب هم من يحصلون على مكاتب مخفية في مبنى «الكابيتول».
وانتقدت رئيسة البرلمان السابقة عملية الإخلاء في بيان ووصفتها بأنها خروج حاد عن التقاليد، مضيفة أنها منحت رئيس مجلس النواب السابق دينيس هاسترت مجموعة أكبر بكثير من المكاتب للمدة التي رغب فيها خلال فترة ولايتها.
وصوّت مجلس النواب الأميركي، ليل الثلاثاء الأربعاء، لصالح عزل رئيسه الجمهوري، كيفن مكارثي، وذلك للمرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة.
وولد ماكهنري في جاستونيا بولاية نورث كارولينا، وهو خريج مدرسة أشبروك الثانوية في جاستونيا، كارولاينا الشمالية، وكلية بلمونت آبي، حيث حصل على بكالوريوس الآداب.
ويعيش عضو الكونغرس ماكهنري وزوجته جوليا في دنفر بولاية نورث كارولاينا.
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