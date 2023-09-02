إخماد حريقين في عكار

اندلع حريق بين بلدتي البيرة والباردة العكاريتين، التهم أعشابًا يابسة وأشجارًا حرجية وأخرى مثمرة مختلفة.
وتوجّهت على الفور عناصر الدفاع المدني، معززة بآليات الإطفاء. وبعد جهود مضنية استمرت حوالي ثلاث ساعات تقريبًا بسبب عدم توفر الطرق وكثرة المنحدرات، تمكّنت من الوصول إلى مكان الحريق وأخمدته وتبريد المكان خوفًا من تجدده بسبب سرعة الهواء.
وأخمدت عناصر من الدفاع المدني حريقاً شبّ في لوحة فواصم داخل احد المنازل في بلدة المسعودية العكارية، واقتصرت الأضرار على الماديات.
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