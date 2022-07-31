إدارة مرفأ بيروت: العمل لم ولن يتوقف

صدر عن إدارة مرفأ بيروت البيان الآتي:
“تناولت بعض الوسائل الإعلامية خبراً مفاده أن مرفأ بيروت توقف عن استقبال البواخر خوفاً من انهيارات إضافية في صوامع القمح وذلك بعد انهيار جزئي حصل اليوم في الجانب الشمالي من الاهراءات، يهم إدارة المرفأ التأكيد على ان سير العمل لم ولن يتوقف، وان الاحتياطات والاجراءات متخذة منذ مدة زمنية تحسباً لأي طارئ فجرى عزل محيط الاهراءات بزيادة المسافة المطلوبة وهي (٥٠ متراً) الى ١٥٠ و٢٠٠ متر في بعض الأماكن، كما تمّ عزل رصيف ٧ و٨ و٩ في حينه”.
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