إدارة مستشفى “أوتيل ديو” ترد وتوضح

صدر عن ادارة مستشفى أوتيل ديو – دو فرانس، بيان، رد على “الخبر الذي يتم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، ومفاده أن إدارة مستشفى أوتيل ديو دو فرانس ترفض تسليم جثة شابة، توفيت بعد صراع طويل مع مرضها إلا بعد أن يسدد مبلغ مالي.
تود إدارة المستشفى أن تنفي هذا الخبر نفيا قاطعا، وهو عار من الصحة ويتعارض تماما مع رسالة ومبادىء ومهام المستشفى التي تتمثل في تأمين خدمات الرعاية الصحية للمواطنين كافة ودون أي تفرقة أو تمييز.
وتؤكد أن هذا الأسلوب لم يكن يوما متبعا لديها، وهو يخالف رسالتها المعتمدة في التعامل مع مرضاها وعائلاتهم، خاصة في موضوع حساس كتسليم جثة إلى ذويها”.
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