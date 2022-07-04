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إرتفاع طفيف بسعر البنزين.. كم سجلت أسعار المحروقات اليوم؟
محلي
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الإثنين 04 تموز 2022
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أصدرت المديرية العامة للنفط في وزارة الطاقة اليوم جدولاً جديداً لتركيب أسعار المحروقات، وجاءت على الشكل التالي:

البنزين 95 :675000 (+3000)

البنزين98 :685000 (+2000)

فيما بقيت أسعار المازوت والغاز على حالها

المازوت :714000

الغاز :340000

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