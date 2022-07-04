إرتفاع طفيف بسعر البنزين.. كم سجلت أسعار المحروقات اليوم؟

أصدرت المديرية العامة للنفط في وزارة الطاقة اليوم جدولاً جديداً لتركيب أسعار المحروقات، وجاءت على الشكل التالي:
البنزين 95 :675000 (+3000)
البنزين98 :685000 (+2000)
فيما بقيت أسعار المازوت والغاز على حالها
المازوت :714000
الغاز :340000
أصدرت المديرية العامة للنفط في وزارة الطاقة اليوم جدولاً جديداً لتركيب أسعار المحروقات، وجاءت على الشكل التالي:
البنزين 95 :675000 (+3000)
البنزين98 :685000 (+2000)
فيما بقيت أسعار المازوت والغاز على حالها
المازوت :714000
الغاز :340000
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