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إرتفاع في دولار بعد الظهر!
محلي
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الإثنين 07 تشرين الثاني 2022
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بلغ سعر صرف الدولار بعد ظهر اليوم الإثنين 38400 ليرة مبيع و 38300 ليرة شراء.

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