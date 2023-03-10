إرتفاع كبير بأسعار المحروقات

شهدت أسعار المحروقات ارتفاعاً كبيراً هذا الصباح، وجاء الجدول الجديد على الشكل التالي:
بنزين 95 اوكتان: 1.596.000 ليرة (+58000)
بنزين 98 اوكتان: 1.634.000 ليرة (+59000)
المازوت: 1.515.000 ليرة (+48000)
قارورة الغاز: 1.082.000 ليرة (+39000)
شهدت أسعار المحروقات ارتفاعاً كبيراً هذا الصباح، وجاء الجدول الجديد على الشكل التالي:
بنزين 95 اوكتان: 1.596.000 ليرة (+58000)
بنزين 98 اوكتان: 1.634.000 ليرة (+59000)
المازوت: 1.515.000 ليرة (+48000)
قارورة الغاز: 1.082.000 ليرة (+39000)
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