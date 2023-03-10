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إرتفاع كبير بأسعار المحروقات
محلي
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الجمعة 10 آذار 2023
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شهدت أسعار المحروقات ارتفاعاً كبيراً هذا الصباح، وجاء الجدول الجديد على الشكل التالي:

بنزين 95 اوكتان: 1.596.000 ليرة (+58000)

بنزين 98 اوكتان: 1.634.000 ليرة (+59000)

المازوت: 1.515.000 ليرة (+48000)

قارورة الغاز: 1.082.000 ليرة (+39000)

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