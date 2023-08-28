إستخدم “فانا” لنقل كمية كبيرة من المخدرات.. فوقع بقبضة حاجز ضهر البيدر

اعلنت المديريّـة العامّـة لقوى الأمـن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة أنه “بتاريخ 11-8-2023، اشتبه عناصر حاجز ضهر البيدر في وحدة الدّرك الإقليمي بأحد الأشخاص على متن “فان” لنقل الركّاب متّجه من البقاع إلى بيروت، ويدعى: “ف. أ. (مواليد عام 1985، سوري)”.
وكشفت المديرية العامة في بلاغ أنه “بعد تفتيشه، تمّ ضبط ما يلي:
– كميّة كبيرة من مادّة “الماريجوانا” موضّبة داخل /4/ أكياس نايلون.
– كميّة من مادة باز الكوكايين مقسّمة على /4/ علب بلاستيكيّة.
– /3/ مظاريف ورقيّة تحتوي على مادة باز الكوكايين
– /50/ علبة بلاستيكية وكميّة كبيرة من أكياس النايلون تستخدم لتوضيب المخدّرات”.
واشارت الى أنه “أودع مع المضبوطات مخفر ضهر البيدر لإجراء المقتضى القانوني بحقه، بناء على إشارة القضاء المختص”.
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