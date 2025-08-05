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إسرائيل تسمح بدخول البضائع إلى غزة
إقليمي/دولي
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الثلاثاء 05 آب 2025

أفادت وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق، وهي وحدة بالجيش الإسرائيلي مسؤولة عن تنسيق المساعدات، اليوم الثلثاء، بأن إسرائيل ستسمح بدخول البضائع إلى قطاع غزة تدريجيا وبشكل يخضع للمراقبة لتجار محليين.

وقالت الوحدة التابعة للجيش الإسرائيلي: “إسرائيل ستسمح بدخول البضائع تدريجيا وبشكل خاضع للسيطرة إلى غزة عبر تجار محليين”.

وأضافت “يهدف هذا إلى زيادة حجم المساعدات التي تدخل قطاع غزة، مع تقليل الاعتماد على الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لجمع المساعدات”.

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