إسرائيل تطالب غوتيريش بالاستقالة بعد تصريحاته بشأن حرب غزة.. وكوهين: لن أقابله

طالب سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان، باستقالة الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش.
وقال إردان على منصة “إكس”: “أمين عام الأمم المتحدة، الذي يبدي تفهماً لحملة القتل الجماعي للأطفال والنساء وكبار السن ليس مؤهلاً لقيادة الأمم المتحدة”، في إشارة إلى تصريحات غوتيريش في وقت سابق أمام مجلس الأمن الدولي.
وأثارت تصريحات غوتيريش حفيظة وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين الذي خاطب الأمين العام بحدّة مذكّرا بمدنيين قتلوا في هجمات شنّتها حماس على الأراضي الإسرائيلية مشددا على أنه لن يقابله وألغى ميعادا معه.
وقال كوهين “سيدي الأمين العام، في أي عالم تعيش؟”.
وإذ أشار إلى أن إسرائيل انسحبت من غزة في العام 2005، قال وزير الخارجية الإسرائيلي “أعطينا الفلسطينيين غزة حتى آخر شبر. لا نزاع في ما يتعلّق بأراضي غزة”.
تصريحات غوتيريش
واعتبر غوتيريش في كلمته أن الهجوم الذي شنته حركة حماس على مستوطنات وبلدات غلاف غزة في السابع من أكتوبر تشرين الأول الجاري “لم يحدث من فراغ”، مشيرا إلى أن الشعب الفلسطيني يتعرض لاحتلال مستمر منذ أكثر من 75 عاما.
لكنه أكد ضرورة إطلاق سراح جميع المحتجزين منذ هجوم حماس.
وفي الوقت ذاته، قال غوتيريش إن هناك انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي ارتكبت في غزة، مشددا على ضرورة إيصال المساعدات إلى القطاع “بلا قيود”.
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