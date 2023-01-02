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إصابات كورونا تسجّل ارتفاعاً جديداً في لبنان
محلي
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الإثنين 02 كانون الثاني 2023
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أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 103 إصابات جديدة بفيروس كورونا ولم تسجل اي حالة وفاة”.

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