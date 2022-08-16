إصابة السيدة الأميركية الأولى جيل بايدن بكوفيد-19

ثبتت إصابة السيدة الأميركية الأولى جيل بايدن بفيروس كوفيد-19 وهي تعاني “أعراضا خفيفة”، كما أعلن البيت الأبيض اليوم، مشيرا إلى أن نتيجة زوجها جو بايدن “أتت سلبية”.
وقالت إليزابيث ألكزاندر مديرة مكتب الاتصالات الخاص بالسيدة الاميركية الأولى: “إن زوجة الرئيس بدأت تظهر عليها أعراض مشابهة لأعراض نزلة البرد مساء الاثنين، فخضعت لاختبار “بي سي آر” كانت نتيجته إيجابية”.
وأضافت: “ان جيل بايدن (71 عاما) ستحصل على علاج باكسلوفيد وستحجر نفسها على الأقل خمسة أيام في ساوث كارولاينا، حيث كانت في إجازة مع جو بايدن”.
وخضع الرئيس الاميركي لاختبار كوفيد-19 أتت نتيجته سلبية وسيعود، كما هو مخطط، إلى واشنطن اليوم، على ما أفاد ناطق باسم البيت الأبيض.
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