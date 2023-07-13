إضراب موظفي الخلوي… ما جديده؟

أعلنت نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغّلة للقطاع الخلوي، اليوم الخميس، تعليق التوقف عن العمل بعدما التزمت إدارتيّ “ألفا” و”تاتش” تطبيق عقد العمل الجماعي وإنصاف جميع الموظّفين.
وقالت النقابة في بيان: “بناءً على الاجتماعات والاتصالات التي جَرَت بين النقابة وإدارتي ألفا وتاتش حتى ساعة متأخِّرة، والتي نَتَجَ عنها تأكيدُ مجلس إدارة كل من الشركتين على إنصافِ جميع الموظَّفين، وفقاً لعقدِ العملِ الجماعيّ، نهاية هذا الشهر، والسعيّ المستمرّ لتحقيقِ الأقصى من القيمة الفعليّة للرواتب تباعاً، لذلك، تُعلِنُ النقابة تعليق التوقُّف عن العمل وطلب من جميع الموظّفين مزاولة أعمالهم كالمعتاد بدءًا من اليوم الخميس”.
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