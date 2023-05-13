إطلاق حملة “الوفاء” لدعم الفلسطينيين في لبنان

عقد في السفارة الفلسطينية مؤتمر صحافي لإطلاق حملة “الوفاء” لدعم الفلسطينيين في لبنان والاعلان عن اختتام البرنامج الطبي الثاني للوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي “PICA” بالتعاون مع مستشفى الشهيد محمود الهمشري.
حضر المؤتمر السفير أشرف دبور، مدير الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي السفير عماد الزهيري، مدير مستشفى محمود الهمشري الدكتور رياض ابو العينين، مسؤول الفريق الطبي الفلسطيني الدكتور احمد عبد الحليم.
افتتح المؤتمر بالنشيدين اللبناني والفلسطيني، ثم الوقوف دقيقة صمت تحية لأرواح الشهداء. وحيا دبور في كلمة “الرئيس محمود عباس على رعايته الدائمة ومتابعته وحرصه على تقديم افضل الخدمات الطبية لابناء شعبنا في لبنان، ووزير الخارجية الفلسطينية الدكتور رياض المالكي ووزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة واخوتنا في الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي “PICA” التابعة لوزارة الخارجية”، منوها “بأداء وجهود الوكالة التي تحمل اسم فلسطين عاليا خفاقا عبر الخدمات الانسانية التي يقدمها فريقها التطوعي”. وحيا الفريق الطبي.
وانتقد “من يحاولون اجهاض العمل في تطوير القطاع الصحي الفلسطيني في لبنان للنهوض بتقديم الخدمات الصحية المطلوبة للتخفيف من معاناة شعبنا، هؤلاء وبحكم وظائفهم ومهامهم الموكلة اليهم والمنوطة بهم تحتم عليهم الواجب الوطني والانساني بان يكونوا على مستوى عذابات والام ومعاناة ابناء شعبنا اللاجئ المعذب في هذه الارض والذي يعيش في احزمة من البؤس والحرمان خارج وطنه فلسطين ويعاني منذ 75 عاماً من الظلم.”
الزهيري
وكانت كلمة للسفير الزهيري قال فيها: “ان حملة الوفاء في مستشفى الشهيد محمود الهمشري هي لصالح ابناء شعبنا واهلنا في لبنان وهذه الحملة لا تستهدف فقط ابناء الشعب الفلسطيني بل تستهدف كل من هو بحاجة الى الرعاية الطبية وفق الاختصاصات المتوفرة.”
واشار الى أن “هذه الحملة ستستمر بشكل دوري وقد انجزت الحملة مهمتها بكل نجاح، فهي تتخذ الطابع الطبي لنقوم من خلالها بتقديم امكانياتنا مع الاحتياجات الطبية الفردية والمؤسساتية، كما تقوم الحملة على اجراء المعاينات وتقديم الادوية والعلاج اللازم، واجراء العمليات النوعية مجاناُ. ولقد تمكنا من انجاز هذه المهمة بكل نجاح.”
أبو العينين
من جهته قال ابو العينين: “هذه الزيارة الثانية لحملة الوفاء التي أطلقتها “PICA” حيث اجريت فيها عمليات زراعة مفاصل عظام، عمليات بالمنظار للعظام، عمليات جراحة الشرايين والأوعية الدموية وجراحة الأطفال. الاختصاصات هذه تمت بناءً على مطلبنا “مستشفى الشهيد محمود الهمشري” لعدم توفر هذه الاختصاصات ليس فقط في صيدا وانما في منطقة الجنوب كافة، وان توفرت فالتكلفة عالية وباهظة جدا. تم إجراء عمليات نوعية وبعض العمليات التي اُجريت في المستشفى لا تُجرى في لبنان. وبعض العمليات كانت معقدة ونحن وفرنا بعض الاشتراكات الطبية لتجرى العمليات بنجاح كبير جدا”.
وشدد على ان “البرنامج ليس فقط لاجراء العمليات بل لتطوير الكادر داخل مستشفى الشهيد محمود الهمشري من خلال تدريب طواقم طبية والتدريب على بعض العمليات الجراحية، وتدريب خدمة الإسعاف والطوارئ وتدريب أطباء التخدير”.
عبدالحليم
من جانبه أكد الدكتور عبد الحليم ان “الفريق الطبي حقق ثلاثة اهداف: تقديم العلاج الجراحي، وتدريب للكوادر الطبية، اجراء نوع من الدراسة والاستقصاء ومعاينة الحالة الصحية في مستشفيات الهلال الأحمر الفلسطيني في لبنان”. ولفت إلى أن “عدد المرضى الذين تمت معاينتهم بلغ حوالي 270 حالة، و ان الاطباء اختاروا المرضى الأكثر حاجة للعملية، وعدد العمليات التي تم إجراؤها 66 عملية جراحية متنوعة.”
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