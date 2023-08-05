إطلاق دمى كايلي جينر.. محاولة لاستغلال نجاح باربي؟

تعرضت شركة “برايتر” لانتقادات شديدة بسبب إطلاقها دمى شبيهة بالنجمة الأمريكية كايلي جينر، في أول تعاونها مع المشاهير، واعتبروا أنه كان من الأجدر للشركة أن تختار نجوماً يحتلون شهرة أوسع بإنجازاتهم الفنية مثل ريهانا وبيونسيه.
وكانت نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر (25 عاماً) تعاقدت مع ماركة Bratz، لإصدار سلسلة من الدمى الصغيرة بحجم كف اليد، ترتدي نسخاً من أشهر إطلالاتها على السجادة الحمراء، مثل فستانها الأرجواني في حفل “ميت غالا” عام 2019، والفستان الأسود مع غطاء الرأس الكريستالي من تصميم الراحل “تييري موغلر”.
وتضم المجموعة 6 دمى متوفرة للبيع في المتاجر وعبر الإنترنت، وتتضمن المجموعة المصغرة أيضاً حقيبة مخملية، سيارة وزوجاً من أحمر الشفاه ونسخة صغيرة من أحد الجراء الإيطالية غرايهوند” الشهيرة لدى عائلة كارداشيان.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة ذا صن، توالت الانتقادات المنددة بإطلاق إصدارات من دمى كايلي جينر، معتبرين أنها محاولة لاستغلال النجاح العالمي لفيلم “باربي” الذي يُعرض في صالات السينما حالياً، حيث غرد البعض واصفين الخطوة بالناقصة والخاطئة.
وتهكم آخرون بسبب توقيت إطلاق هذه الدمى مع تواصل عرض فيلم باربي في السينما وتحقيقه إيرادات ضخمة، ووصفوا التعاقد بين جينر وبرايتز بأنه “استغلال الفرصة الحصول على نصيب من الأرباح”، بينما اعتبرت فئة أخرى من الانتقادات أن جينر ليست شخصية مناسبة ليحتذي بها الأطفال الصغار، خاصة مع لجوئها إلى الكثير من عمليات التجميل لتبدو جذابة في إطلالاتها وصورها عبر وسائل التواصل، وقال البعض إنهم كانوا يفضلون رؤية التعاون مع المغنية ريهانا، أو عارضة الأزياء الأمريكية آنوك ياي أو نجمة فيلم عروس البحر هالي بيلي.
وبحسب صحيفة إندبندت، وجه المعجبون عدداً من الانتقادات للدمية الجديدة، وهي أن لون بشرتها يبدو “داكنًا جداً” بالنسبة لجينر، كما أعرب البعض أيضاً على وسائل التواصل الاجتماعي عن خيبة أملهم، لأن أول تعاون مشهور لـ Bratz كان مع جينر، وهي بيضاء، وليس مع امرأة سوداء أو امرأة ملونة.
وصفت المديرة الإبداعية لشركة براتز ياسمين لاريان، التعاون مع نجمة تلفزيون الواقع، بالقول: “هذه لحظة فارقة في تاريخ براتز لتوحيد الجهود مع كايلي جينر كأول تعاون مشهور للعلامة التجارية”، واعتبرت أنها تجسد كل ما تمثله براتز منذ إنشائها قبل 22 عاماً، من كونها مزعجة ومتمردة، إلى نشيطة ومعبرة”.
وفي بيان صحفي صادر عن MGA Entertainment الأسبوع الماضي، قالت الشركة إن التعاون يعيد تخيل كايلي جينر “ملكة ثقافة البوب” كدمية براتز.
المصدر: بتجرد
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