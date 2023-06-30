إطلاق سيارة “ليرا” برعاية وزير الاقتصاد الاسبوع المقبل

برعاية وزير الاقتصاد والتجارة، بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس ولبنان الشمالي، يفتتح وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام حفل إطلاق سيارة “ليرا” للمهندس هشام الحسامي، مبتكر السيارة الكهربائية اللبنانية الصنع. وذلك في الخامسة من عصر السبت 8 تموز المقبل، في وسط بيروت بجانب مبنى وزارة الاقتصاد والتجارة (مبنى العازاريّة).
تمثّل “ليرا” إنجازًا ملحوظًا في مجال هندسة السيارات في لبنان، حيث تعرض تكنولوجيا حديثة وتصميمًا أنيقًا وحلولًا للتنقل المستدام.
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