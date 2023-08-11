إطلاق منصة طلال أبوغزاله للإعلام المعرفي

أطلقت مجموعة طلال أبوغزاله العالمية منصتها الرسمية للإعلام “منصة طلال أبوغزاله للإعلام المعرفي .
وقالت في بيان:”تهدف المنصة إلى نشر العلم والمعرفة، من خلال أحدث التقنيات في مجال وسائط الإعلام والاتصال، حيث تتميز المنصة بسهولة الوصول إلى الأخبار والنشاطات وألبومات الصور والفيديوهات المتعلقة بنشاطات ومبادرات مجموعة طلال أبوغزاله العالمية في جميع أنحاء العالم.
وتتضمن المنصة بيانات تاريخية عن المجموعة، ورسائلها الفكرية والمعرفية ونشاطاتها، بالإضافة إلى آخر المستجدات والأحداث الخاصة بمساهمات وإنجازات الدكتور أبوغزاله ومجموعته حول العالم”.
وأكد الدكتور أبوغزاله ” أهمية الإعلام ودوره المحوري في جميع قضايا المجتمع، وارتباطه الوثيق بالاقتصاد، والتنمية المستدامة”، مشيرا إلى أن “هذا الدور يستدعي التنبه إلى خطورة استخدام هذه الثورة المعرفية ضد المصلحة البشرية”.
وأشار إلى أن” التوسع في الإعلام الرقمي مؤخرا وتعدد مصادره، يتطلب الوعي التام بأهمية اختيار المصادر الموثوقة والتي تتبع المهنية والمصداقية في محتواها”.
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