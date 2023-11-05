إطلاق نار وسقوط جريح في طرابلس

وقع إشكال بين شقيقين وأحد الأشخاص من الجنسيّة السوريّة يُدعى م.ج، في محلة كورنيش الميناء في طرابلس، بالقرب من مبنى البلدية.
وتطوّر الإشكال إلى قيام أحد الأشقاء بإطلاق النار من مسدس حربيّ، على م.ج، وأصابه في خاسرته، وفرّ إلى جهّة مجهولة.
وقع إشكال بين شقيقين وأحد الأشخاص من الجنسيّة السوريّة يُدعى م.ج، في محلة كورنيش الميناء في طرابلس، بالقرب من مبنى البلدية.
وتطوّر الإشكال إلى قيام أحد الأشقاء بإطلاق النار من مسدس حربيّ، على م.ج، وأصابه في خاسرته، وفرّ إلى جهّة مجهولة.
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا