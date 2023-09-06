إطلالة رائعة لـ “حبيبة رونالدو” في فينيسيا وسعر عقدها خيالي (صور)

تألقت عارضة الأزياء جورجينا رودريغيز حبيبة لاعب كرة القدم كريستيانو رونالدو، على السجادة الحمراء خلال مشاركتها في مهرجان البندقية او فينيسيا السينمائي لتكون المرة الخامسة التي تحضر فيها هذا الحدث.
واختارت جورجينا فستاناً أحمر اللون ضيق على الجسم ومكشوف على منطقة الصدر مع قفازين طويلين باللون الابيض كما تركت شعرها الطويل منسدلا على كتفيها لكن ما احدث الجدل هو القلادة الماسية التي تبلغ قيمتها حوالي مليون جنيه إسترليني. ودائما ما تكون جورجينا محط أنظار الصحافة في المناسبات وذلك لجمالها وحضورها الملفت.
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