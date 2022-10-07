إطلالة “للسيد” الثلاثاء المقبل

كتبت “اللواء”:
يطلّ الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله عند الساعة الثامنة من مساء الثلاثاء المُقبل، للحديث عن آخر التطورات في المهرجان الذي ينظمه حزب الله إحياءً لمناسبة ولادة الرسول الاكرم (ص) في باحة عاشوراء – الضاحية الجنوبية لبيروت.
كتبت “اللواء”:
يطلّ الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله عند الساعة الثامنة من مساء الثلاثاء المُقبل، للحديث عن آخر التطورات في المهرجان الذي ينظمه حزب الله إحياءً لمناسبة ولادة الرسول الاكرم (ص) في باحة عاشوراء – الضاحية الجنوبية لبيروت.
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