موقع البرامج
نشرات الأخبار
إطلالة “للسيد” الثلاثاء المقبل
محلي
|
الجمعة 07 تشرين الأول 2022
Post Views: 222

كتبت “اللواء”:

يطلّ الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله عند الساعة الثامنة من مساء الثلاثاء المُقبل، للحديث عن آخر التطورات في المهرجان الذي ينظمه حزب الله إحياءً لمناسبة ولادة الرسول الاكرم (ص) في باحة عاشوراء – الضاحية الجنوبية لبيروت.

الملفات
الاكثر قراءة
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com