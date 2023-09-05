إعلامية أمام المباحث الجنائية غداً

تمثل الصحافية مريم مجدلين اللحام، العاشرة من قبل ظهر غد الأربعاء، أمام قسم المباحث الجنائية في بيروت، بإشارة من المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري، بناء على شكوى مقدمة في حقها من رئيس المحكمة الشرعية السنية العليا في بيروت القاضي محمد أحمد عساف، الذي ادعى على اللحام بجرائم القدح والذم والتحقير وحض أبناء الطائفة السنية ضده، وذلك على خلفية منشور عبر تطبيق ” أكس” تناولت فيه موضوع انتفاع القاضي عساف في قضية وقف “البر والإحسان” التي نظر فيها كرئيس للمحكمة الشرعية العليا.
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