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إعلان حال الطوارئ في البرتغال بسبب الحرائق￼
إقليمي/دولي
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الإثنين 11 تموز 2022
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اعلنت حكومة البرتغال حال طوارئ في البلاد بسبب الحرائق.

ويكافح آلاف العناصر من فرق الاطفاء في البرتغال حرائق غابات عدة في وسط البلاد وشمالها على أثر موجة حر.

وأتت على منازل عدة في اكثر من منطقة مع تسجيل ما يفوق المئتين وخمسين حريقاً. وتم نشر أكثر من سبعمئة عسكري في المناطق التي تشهد حرائق.

وحال الطوارئ المعلنة ليست الأعلى وهي أدنى من حال الكوارث أو حال الطوارئ القصوى. وطلبت الحكومة من الاتحاد الأوروبي تفعيل آليته المشتركة للحماية المدنية التي تتيح للبرتغال الاستفادة من طائرتي إطفاء موجودتين في إسبانيا.

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