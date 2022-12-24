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إعلان حال طوارئ في مدينة سياحية في تشيلي بسبب الحرائق
إقليمي/دولي
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السبت 24 كانون الأول 2022
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أعلنت سلطات تشيلي فرض حالة الطوارئ بمدينة فينيا ديل مار السياحية بسبب الحرائق الكبيرة هناك، وفق “وكالة روسيا اليوم”.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن هذه الحرائق أدت إلى مصرع شخصين وإلى تدمير أكثر من 500 منزل، بما فيها مبان متعددة الطوابق.

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