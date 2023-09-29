«إعلان طلاق» و«حذف منشورات».. النجمات يروجن أعمالهن بأساليب مبتكرة

يتبع الفنانون والمشاهير طرقاً فريدة ومبتكرة، لترويج أعمالهم الفنية، في صناعة تزدهر على الإبداع، وليس من المستغرب أن يستخدم النجوم في كثير من الأحيان أساليب غير تقليدية؛ للحصول على التعرض والتفاعل مع جمهورهم، لذلك أصبحوا يلجؤون، في الفترة الأخيرة، إلى استراتيجيات وطرق مبتكرة للفت أنظار المتابعين إلى أحدث أعمالهم، وآخر هؤلاء النجوم، كانت الفنانة أصالة، التي أثارت الجدل، مجدداً.
كيف تروج النجمات أعمالهن الفنية؟
1. أصالة:
لجأت الفنانة السورية، أصالة نصري، إلى حيلة أصبحت معتادة في الوسط الفني الغربي والعربي أيضًا، حيث يقوم الفنان بحذف المنشورات كافة من حسابه الرسمي بمواقع التواصل الاجتماعي، من أجل جذب الأنظار واهتمام المتابعين في الفترة الحالية، ثم يبدأ ترويج أحدث أعماله الفنية الجديدة.
وهذا ما اتبعته الفنانة أصالة، حيث حذفت جميع المنشورات على حسابها الرسمي بموقع “إنستغرام”، ما آثار ضجة كبيرة بين متابعيها ومحبيها، الذين توقعوا انفصالها عن زوجها، أو أنها تمر بحالة نفسية سيئة. لكن سرعان ما أعاد ما فعلته أصالة، إلى الأذهان، الطرق غير المألوفة التي اتبعها العديد من النجوم في الفترة الأخيرة، لترويج ألبوماتهم وأغانيهم الجديدة، وبالفعل اتضح أن أصالة تروج ألبومها الجديد «ليس إلا».
2. نجوى كرم:
بطريقة مبتكرة أخرى، قررت النجمة نجوى كرم ترويج أحدث ألبوماتها الغنائية، الذي يحمل عنوان «كاريزما»، بمجموعة من الصور غير التقليدية، حيث تخلت عن فكرة الصورة الواحدة للألبوم، وطرحت صورة لكل أغنية من أغاني الألبوم، وذلك من خلال جلسة تصوير بأزياء خاطفة للأنظار، ما جذب جمهورها، فأشادوا بالطريقة غير التقليدية التي تتبعها «شمس الأغنية اللبنانية».
3. سميرة سعيد:
لجأت “الديفا” سميرة سعيد، في ترويج أحدث أغانيها بطريقة خارجة عن المألوف أيضاً، حيث ظهرت في إعلان أغنية «إنسان آلي»، بوجه نصفه حقيقي، والآخر روبوت، وكانت هذه الدعاية غريبة وغير تقليدية بالنسبة لجمهور “الديفا”.
4. هيفاء وهبي:
خطفت الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، الأنظار بطريقة ترويجها أغنية «لو كنت» مع الفنان المصري أكرم حسني، حيث نشرت مقطع فيديو مبتكراً جذب انتباه المشاهدين، إذ ظهر حسني وهو يدخل غرفة، ويتفقد مجموعة من الفساتين، ويختار فستاناً قصيراً باللون الذهبي، ويقرر أن يلقيه على الأريكة الموجودة بجواره، ليتفاجأ بجلوس هيفاء وهبي وهي ترتدي الفستان. وعلق أكرم على مقطع الفيديو: «أحلى خضة دي.. ولا إيه؟»، لترد عليه الفنانة اللبنانية، قائلة: «بيتك ومطرحك.. اتخض براحتك».
5. سمية الخشاب:
اختارت النجمة سمية الخشاب، والمغني عمر كمال، طريقة غير تقليدية لترويج أغنيتهما «أوعدك»، عن طريق صور عاطفية، أثارت التكهنات بوجود علاقة غرامية بين الثنائي، ليتضح بعد ذلك أنها تروج أغنيتهما «أوعدك»، التي حققت نجاحاً كبيراً عند طرحها.
6. كارول سماحة:
قد تبدو طريقة جريئة ومثيرة للمشاكل، لكن النجمة اللبنانية كارول سماحة اختارت هذه الطريقة غير التقليدية، لترويج أغنيتها الجديدة، حيث انتشرت شائعات تزعم انفصالها عن زوجها، بعد قصة حب قوية، وسنوات زواج طويلة، لتخرج كارول عن صمتها بعد أيام قليلة، وتكتب تدوينة عبر حسابها على موقع «إكس»، قائلة: «نعم.. أنا المطلقة!»، وهذا ما أثار حالة من الجدل، ليتبين بعد ذلك أنها تروج أحدث أعمالها الفنية، الذي يحمل الاسم ذاته.
المصدر: زهرة الخليج
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