إفساحا للمجال… هذا ما دعا إليه الرئيس عون

عقد مجلس الوزراء جلسته الاخيرة في قصر بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، ذلك قبل أن تدخل الحكومة مسار تصريف الاعمال.
وأشار الرئيس عون في مستهل الجلسة، الى أنّ “الانتخابات تمّت في ظروف مقبولة على رغم بعض الحوادث التي سجلت فيها”، داعياً وزارة الداخلية إلى نشر النتائج بالتفصيل ضمن المهل المحدّدة لإفساح المجال أمام الراغبين في تقديم الطعون أمام المجلس الدستوري”.
وأشاد عون بالتفاهم الذي ساد بين الوزراء وما قاموا به من عمل خلال الفترة القصيرة من عمر الحكومة، شاكراً رئيس الحكومة والوزراء على جهودهم في هذا الاتجاه.
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