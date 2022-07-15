إقتراح قانون استحداث بلديتين لمدينة بيروت… صحناوي: التقسيم سيحسن اوضاع الناس والخدمات البلدية

عقد نواب بيروت في تكتل لبنان القوي مؤتمرًا لعرض إقتراح قانون استحداث بلديتين لمدينة بيروت.
وخلال المؤتمر قال النائب نقولا صحناوي: ” لا سباق مع احد حول هذا القانون بل هو مطلب مزمن من كل الفعاليات في بيروت. ومنذ عام ٢٠١٠ عملنا على هذا المشروع وعام ٢٠١٨ طورناه بورش عمل متتالية وتقدمنا باقتراح القانون اليوم.
وقال صحناوي: “ونمد يدنا للاحزاب الاخرى لنتعاون، وسيتم التصويت على اقتراح القانون في مجلس النواب.
وتابع: ” قيل عن هذا الاقتراح طائفي وهو امر غير صحيح، فهذا المشروع انمائي لبيروت لان هناك مناطق كثيرة تعاني من غياب البلدية عنها واستحداث بلديتين قد يغير من هذا الواقع.”
وأضاف: ” هذا المشروع سيحسن الاداء البلدي وسيسمح بتنفيذ المزيد من المشاريع الانمائية في بيروت، وفي تفاصيل الطرح الذي قدمناه ان يكون لبيروت الاولى المكونة من ٥ مناطق عقارية مجلس بلدي من ١٢ عضو وبيروت الثانية المكونة من ٧ مناطق عقارية مجلس بلدي من ١٢ عضواً ويجتمع المجلسين سوياً شهرياً للعمل على المشاريع المشتركة. اما الجباية فستتم في كل نطاق بلدي على حدى وتشارك البلديتان في صندوق مشترك يغطي تكاليف الجهاز التنفيذي المسؤول عنه محافظ بيروت”.
وتساءل صحناوي: “لماذا لا يقال عن تقسيم الدائرتين في الانتخابات النيابية طائفي؟”
وأشار النائب الى ان البعض يرى في هذا الاقتراح بعضاً من الطائفية في حين يسعى في الحقيقة الى تحسين اوضاع الناس والخدمات البلدية، فالخلل الطائفي موجود اليوم في البلدية الحالية واذا استمر الحال هكذا سيزيد ولكن التقسيم الى بلديتين حتما يحمي المناصفة.
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا