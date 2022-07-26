إقرار مشروع القانون المتعلق بالسرية المصرفية￼

أُقرّ مشروع القانون المعجّل الوارد بالمرسوم رقم 9102 مع تعديل بعض مواد القانون الصادر بتاريخ 3/9/1956 المتعلق بالسرية المصرفية والمادة 105 من القانون رقم 328 تاريـخ 2/8/2001 ( أصول المحاكمات الجزائية و المادة 150 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 13513 تاريخ 1/8/1963 (قانون النقد والتسليف) والمادة 15 من القانون رقم 28 تاريخ 5/9/1967 (تعديل وإكمال التشريع المتعلق بالمصارف ومؤسسة مختلطة لضمان الودائع) وبعض مواد القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008(قانون الإجراءات الضريبية).
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا