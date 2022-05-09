إقفال أقلام الإقتراع منتصف هذه الليلة في عدد من الدول

اقفلت منتصف هذه الليلة بتوقيت بيروت اقلام الاقتراع امام الناخبين اللبنانيين في الدول الاتية: ايرلندا، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية، نيجيريا، الغابون، الكونغو الديمقراطية، جمهورية الكونغو، بنين، انغولا، الكاميرون، المغرب.
اقفلت منتصف هذه الليلة بتوقيت بيروت اقلام الاقتراع امام الناخبين اللبنانيين في الدول الاتية: ايرلندا، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية، نيجيريا، الغابون، الكونغو الديمقراطية، جمهورية الكونغو، بنين، انغولا، الكاميرون، المغرب.
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