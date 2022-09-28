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إقفال الإدارات والمؤسسات العامة في هذا اليوم￼
محلي
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الأربعاء 28 أيلول 2022
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صدر عن رئاسة مجلس الوزراء مذكرة باقفال جميع الإدارات العامة والمؤسسات والبلديات يوم الإثنين الواقع فيه ١٠/١٠/٢٠٢٢

كما وتقفل يوم السبت في ٨/١٠/٢٠٢٢ جميع المؤسسات العامة التي تخضع لدوام خاص وتعمل خلال هذا اليوم

وذلك بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف

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