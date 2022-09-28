إقفال الإدارات والمؤسسات العامة في هذا اليوم￼

صدر عن رئاسة مجلس الوزراء مذكرة باقفال جميع الإدارات العامة والمؤسسات والبلديات يوم الإثنين الواقع فيه ١٠/١٠/٢٠٢٢
كما وتقفل يوم السبت في ٨/١٠/٢٠٢٢ جميع المؤسسات العامة التي تخضع لدوام خاص وتعمل خلال هذا اليوم
وذلك بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف
صدر عن رئاسة مجلس الوزراء مذكرة باقفال جميع الإدارات العامة والمؤسسات والبلديات يوم الإثنين الواقع فيه ١٠/١٠/٢٠٢٢
كما وتقفل يوم السبت في ٨/١٠/٢٠٢٢ جميع المؤسسات العامة التي تخضع لدوام خاص وتعمل خلال هذا اليوم
وذلك بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف
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