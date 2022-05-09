موقع البرامج
نشرات الأخبار
إقفال صناديق الإقتراع في روسيا ودول أوروبية وافريقية
محلي
|
الإثنين 09 أيار 2022
Post Views: 429

انتهت عند الحادية عشرة بتوقيت بيروت العملية الانتخابية في الإنتشار واقفلت أقلام الاقتراع في 14 دولة أوروبية وهي: فرنسا، ألمانيا الاتحادية، السويد، بلجيكا، سويسرا، ايطاليا، اسبانيا، هولندا، الدانمارك، النمسا، بولندا، لوكسمبورغ، هنغاريا (المجر).


وفي افريقيا اقفلت صناديق الاقتراع في كل من زامبيا، جنوب افريقيا، الكونغو الديمقراطية لوبومباشي.


كذلك أقفلت صناديق الاقتراع منذ حوالى الساعة العاشرة بتوقيت بيروت في دول: تركيا، روسيا الاتحادية، رومانيا، الجمهورية الهيلانية (اليونان) قبرص.

الملفات
الاكثر قراءة
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com