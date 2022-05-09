إقفال صناديق الإقتراع في روسيا ودول أوروبية وافريقية

انتهت عند الحادية عشرة بتوقيت بيروت العملية الانتخابية في الإنتشار واقفلت أقلام الاقتراع في 14 دولة أوروبية وهي: فرنسا، ألمانيا الاتحادية، السويد، بلجيكا، سويسرا، ايطاليا، اسبانيا، هولندا، الدانمارك، النمسا، بولندا، لوكسمبورغ، هنغاريا (المجر).
وفي افريقيا اقفلت صناديق الاقتراع في كل من زامبيا، جنوب افريقيا، الكونغو الديمقراطية لوبومباشي.
كذلك أقفلت صناديق الاقتراع منذ حوالى الساعة العاشرة بتوقيت بيروت في دول: تركيا، روسيا الاتحادية، رومانيا، الجمهورية الهيلانية (اليونان) قبرص.
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