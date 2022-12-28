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إقفال محطات المحروقات في النبطية
محلي
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الأربعاء 28 كانون الأول 2022
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اقفلت محطات المحروقات في النبطية ومنطقتها ورفعت خراطيمها، في خطوة مستغربة، بسبب “اعتراض اصحابها على التسعيرة المنخفضة لأسعار المحروقات الصادرة عن وزارة الطاقة”.

ومع ساعات الصباح، لوحظ ان محطات فتحت ابوابها كالعادة، ومع ساعات النهار بدأ بعضها يشهد ازدحاما لافتا، في موازاة اقفال البعض ابوابه، وتوالى الاقفال، وبعد الظهر كان شاملا.

وتساءل المواطنون عن “هذه الخطوة، وعن جشع تجار المحروقات”، وسألوا: “اين الاجهزة الامنية ووزارة الاقتصاد ودوريات الرقابة؟ المحطات كافة وخزاناتها ممتلئة، لماذا يبتزون المواطن فيما اجهزة الرقابة لا تفعل شيئا؟”.

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