إقفال مراكز الاقتراع في بنت جبيل ونقل الصناديق الى أماكن الفرز

أقفلت الابواب في مراكز الاقتراع في قضاء بنت جبيل، ونقلت الصناديق الى أماكن الفرز بعد ادخال الناخبين الذين اصطفوا امام المراكز بانتظار دورهم بالاقتراع نتيجة الكثافة العددية والروتين الانتخابي تمهيدا لمنع اي مستجد من الدخول والاقتراع.
وجرت الانتخابات في هذا القضاء وفي جميع المراكز بهدوء وديموقراطية، وقد بلغ عدد المقترعين في دائرة الجنوب الثالثة حوالى 63 الفا من اصل 163 ألف ناخب في القضاء عموما، ما شكل نسبة مئوية بحدود ال 40 بالمئة، وهذه النسبة وسطية حيث ان نسبة الاقتراع بلغت 70% في بعض القرى، فيما لم تتعد ال 10 بالمئة في قرى أخرى، ومن الممكن ان ترتفع هذه النسبة لتصل الى حدود ال 45 بالمئة مع اقتراع من تبقوا داخل حرم المراكز الانتخابية الى ما بعد السابعة مساء.
ولم يشهد هذا اليوم الانتخابي اشكالات تذكر.
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