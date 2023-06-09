إكليل من الزهر على نصب الشهداء بمناسبة عيد تأسيس قوى الأمن الداخلي

بمناسبة العيد الـ /162/ لتأسيس قوى الأمن الدّاخلي، قام وفد من متقاعدي قوى الأمن الداخلي بتاريخ 09/06/2023 بوضع إكليل من الزّهر على نصب الشهداء في باحة المقرّ العامّ.
وقد أتت هذه الزيارة في إطار التأكيد على استمراريّة النهج الذّي سلكه شهداء قوى الأمن منذ تأسيس قوى الأمن الداخلي، والذّين بذلوا دماءهم فداءً للوطن.
كما أكّد الوفد دعمهم للأداء المحترف وللجهود الجبّارة التّي تقوم بها مؤسّسة قوى الأمن الداخلي في سبيل الحفاظ على الأمن والاستقرار، لا سيّما في هذه الظروف الصّعبة.
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا