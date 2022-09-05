إلغاء رحلات جوية وتوقف بعض المصانع باليابان..والسبب؟

افادت وكالة “رويترز” ان اليابان استعدت اليوم لتداعيات إعصار قوي حيث ألغت شركات طيران رحلاتها وعلقت بعض الشركات الإنتاج في المصانع بالجزء الغربي من البلاد.
واجتاح الإعصار هينامور بالفعل أجزاء من جزيرة كيوشو الرئيسية الواقعة في أقصى غرب البلاد مصحوبا بهطول أمطار غزيرة اليوم ، مع توقعات بزيادة الأمطار والرياح مع اقتراب العاصفة غدا من سواحل البلاد الرئيسية ما رفع مستوى التأهب من الأعاصير إلى أعلى مستوى.
وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية أن يصل منسوب مياه الأمطار إلى نحو 300 مليمتر في أجزاء من كيوشو في غضون 24 ساعة حتى ظهر غد الثلاثاء، محذرة أيضا من رياح قوية وعواصف.
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