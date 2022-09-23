أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط – الخطوط الجوية اللبنانية في بيان، أنه تم إلغاء رحلة بيروت – أكرا – أبيدجان ME575/576 لهذه الليلة (فجر 24 أيلول 2022) بسبب الإضراب المعلن من قبل مراقبي الحركة الجوية في أبيدجان، وبعض الدول الإفريقية.
وأكدت أنه سيتم الإعلان عن إعادة جدولة رحلة بيروت – أكرا – أبيدجان ME575/576 في موعد لاحق فور فك الإضراب.
وختمت: للمزيد من المعلومات يرجى مراجعة مركز الإتصالات MEA Call Center -01-629999- [email protected] أو زيارة الموقع الالكتروني: www.mea.com.lb “.
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