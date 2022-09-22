إلقاء القبض على أحد المطلوبين في طرابلس

صـدر عـن المديرية العـامة لقوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البـلاغ التالـي:
“في إطار المتابعة التي تقوم بها مفرزة استقصاء الشمال في وحدة الدرك الإقليمي للحدّ من الجريمة بمختلف أنواعها.
ونتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكنت هذه المفرزة بتاريخ 18-9-2022، من توقيف المدعو:
– م. ب. (مواليد عام 1996، لبناني) وهو مطلوب للقضاء بموجب مذكرتي توقيف بجرم تأليف عصابة وسرقة وسلب بقوة السلاح.
أودع الموقوف القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقه، بناء على إشارة القضاء المختص”.
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