موقع البرامج
نشرات الأخبار
إلى الدولرة الكاملة للبنزين؟ (الأنباء)￼
محلي
|
الثلاثاء 16 آب 2022
Post Views: 652

علمت “الأنباء” الالكترونية أن التسعير الجديد سيكون من خلال تأمين “المركزي” قيمة 70 في المئة بعدما كانت 85 في المئة من الدولارات، على أن يتم تأمين الـ30 في المئة المتبقية من السوق السوداء بعدما كانت 15 في المئة. هذا الاجراء من شأنه أن يرفع الاسعار ولكن بنسبة بسيطة بسبب تراجع أسعار النفط العالمية، الا أنه تمهيداً للدولرة الكاملة للبنزين والتي ستشكل عبئاً معيشياً اضافياً على اللبنانيين، خاصة وأن كل القطاعات ستتأثر سلباً بهذا الاجراء لجهة ارتفاع كل الأسعار لا سيما اذا ترافق مع استمرار في ارتفاع سعر صرف الدولار.

الملفات
الاكثر قراءة
المزيد من أزمة الدولار
معالي الوزير: لا حليب للأطفال!
محلي
|
الإثنين 15 آب 2022
مكافأة لمن يجد جواز سفر مفقود
محلي
|
الإثنين 15 آب 2022
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com