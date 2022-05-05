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إلى المغتربين في ألمانيا.. قرار جديد للداخلية بشأن الانتخابات
محلي
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الخميس 05 أيار 2022
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أصدر وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي القرار رقم 398 يتعلق بتعديل القرار رقم 325 تاريخ 7/4/2022 وتعديلاته، جاء فيه:

المادة الاولى: يعدل عنوانا مركزي الاقتراع في مدينتي هانوفر ودوسلدورف في جمهورية المانيا الاتحادية وذلك وفقا للجدول المرفق بهذا القرار. والباقي دون تعديل.
 
المادة الثانية: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
 
وفي ما يلي نص الجدول:
 
جمهورية المانيا الاتحادية – اوروبا
 
رقم القلم 28 
البعثة الديبلوماسية: سفارة لبنان لدى جمهورية المانيا الاتحادية، برلين
مركز الاقتراع:Kongresshotel Dorint- Neuss -Dusseldorf – غرفة رقم 1
عنوان المركز: Germany Neuss  2541460 Strasse Selikumer
من: 328120880  الى:328121217
ناخبو وناخبات الدوائر الانتخابية: بنت جبيل- بيروت الثانية – قضاءي بعلبك والهرمل – كسروان.
 
رقم القلم 29 
البعثة الديبلوماسية: سفارة لبنان لدى جمهورية المانيا الاتحادية، برلين
مركز الاقتراع:Kongresshotel  Dorint- Neuss Dusseldorf -غرفة رقم 2
عنوان المركز: Germany Neuss 2541460  Strasse Selikumer
من: 329121218 الى:329121551
ناخبو وناخبات الدوائر الانتخابية: بنت جبيل- صور – قضاءي بعلبك والهرمل – قضاء مرجعيون وحاصبيا.
 
رقم القلم 30
البعثة الديبلوماسية: سفارة لبنان لدى جمهورية المانيا الاتحادية، برلين
مركز الاقتراع:  Kongresshotel  Dorint- Neuss Dusseldorf  – غرفة رقم 3
عنوان المركز: Germany Neuss 2541460  Strasse Selikumer
من: 330121552 الى:330121886
ناخبو وناخبات الدوائر الانتخابية: الشوف – النبطية – عكار- قرى صيدا- قضاءي مرجعيون وحاصبيا- مدينة طرابلس.
 
رقم القلم 31
البعثة الديبلوماسية: سفارة لبنان لدى جمهورية المانيا الاتحادية، برلين
مركز الاقتراع: Kongresshotel  Dorint- Neuss Dusseldorf  – غرفة رقم 4
عنوان المركز: Germany Neuss 2541460  Strasse Selikumer
من: 331121887 الى:331122221
ناخبو وناخبات الدوائر الانتخابية: البترون – الضنية- الكورة – المتن- المنية- بشري- بعبدا – بيروت الاولى- جبيل – جزين – زحلة – زغرتا- عاليه – عكار- قضاءي البقاع الغربي وراشيا- كسروان – مدينة صيدا.
 
رقم القلم 32 
البعثة الديبلوماسية: سفارة لبنان لدى جمهورية المانيا الاتحادية، برلين
مركز الاقتراع:Centrum Congress Hannover  -غرفة رقم 1
عنوان المركز:Germany Hannover 30175  D 3-1 platz Heuss Theodor
من: 332122222 الى:332122514
ناخبو وناخبات الدوائر الانتخابية: بيروت الثانية – صور – عاليه.
 
رقم القلم 33 
البعثة الديبلوماسية: سفارة لبنان لدى جمهورية المانيا الاتحادية، برلين
مركز الاقتراع:Centrum Congress Hannover – غرفة رقم 2
عنوان المركز:Germany Hannover 30175  D 3-1 platz Heuss Theodor

من: 333122515 الى:333122801
ناخبو وناخبات الدوائر الانتخابية: بنت جبيل- صور – قرى صيدا- قضاءي مرجعيون وحاصبيا.
 
رقم القلم 34
البعثة الديبلوماسية: سفارة لبنان لدى جمهورية المانياالاتحادية، برلين
مركز الاقتراع: Centrum Congress Hannover – غرفة رقم 3
عنوان المركز: Germany Hannover 30175  D 3-1 platz Heuss Theodor
من:334122802 الى: 334123105
ناخبو وناخبات الدوائر الانتخابية: البترون – الشوف – الضنية – الكورة- المتن- المنية- النبطية – بعبدا – بنت جبيل – بيروت الاولى – جبيل- جزين – زحلة – زغرتا- عاليه – عكار- قضاءي البقاع الغربي وراشيا- قضاءي بعلبك والهرمل – كسروان – مدينة صيدا – مدينة طرابلس

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