إليكم أبرز مقررات مجلس الوزراء اليوم

التأم مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة، الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون وحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء.
وباشر مجلس الوزراء دراسة جدول الاعمال، فقدم وزير الداخلية تقييماً للعملية الانتخابية ثم سلّم الوزراء تقارير عما تحقق في وزاراتهم منذ تشكيل الحكومة.
المقررات
وبعد انتهاء الجلسة تلا وزير الاعلام زياد مكاري المقررات، وأبرزها:
-عرض السيد نائب رئيس مجلس الوزراء استراتيجية النهوض في القطاع المالي ومذكرة بشأن السياسات الاقتصادية والمالية، وأقرت باعتراض الوزراء علي حمية، مصطفى بيرم، عباس الحاج حسن، ومحمد المرتضى، وتحفظ الوزير عباس الحلبي.
-عرض وزارة الاتصالات موضوع تخفيض حوالى 42,65 مليون دولار أميركي فريش من تكلفة تشغيل شبكتي الخليوي.
-تكليف وزير الاشغال العامة والنقل التعاقد مع شركة SGS لتقديم خدمة فنية متعلقة بتفعيل عمل الماسحة الضوئية في مرفأ بيروت بغية تعزيز أمن الشحنات.
-طلب وزارة الصحة الموافقة على الطلب من مصرف لبنان سداد مبلغ وقدره 35 مليون دولار اميركي شهريا للأشهر الأربعة القادمة لزوم شراء ادوية الامراض المستعصية والمزمنة والسرطانية، ومستلزمات طبية وحليب ومواد أولية لصناعة الدواء.
-اما بالنسبة الى بند رفع الدولار الجمركي، فقد تم سحبه من التداول من قبل وزير المال دون ان يحصل أي نقاش حوله.
-تمت الموافقة على عرض وزير الاتصالات بتعديل التعرفة والرسوم على النحو الوارد في كتابي الوزارة رقم 1245/1/و تاريخ 14/4/2022 ورقم 1548 / 1 /و تاريخ 12/4/2022 ( لا سيما خيار التخفيض بنسبة 66،67 %) وذلك اعتبارا من 1/7/2022 مع التشديد على ما ورد في اقتراح الوزير لناحية اقتران التعديل برزم وعروض خاصة بذوي الدخل المحدود وعلى أن يصار الى تشكيل لجنة وزارية تضم وزراء المالية، الاتصالات، العدل، الطاقة والمياه لإعادة صياغة المرسوم في ضوء رأي مجلس شورى الدولة ومداولات مجلس الوزراء وملاحظات السادة الوزراء. وقد اعترض وزير الاشغال على هذا البند.
حوار مع الصحافيين
وبعد الانتهاء من تلاوة المقررات، دار بين الوزير مكاري والصحافيين الحوار الآتي:
سئل: هل فعلاً هذه هي الجلسة الأخيرة؟
أجاب: نعم، هذه هي الجلسة الأخيرة وبعدها نتحول الى تصريف الاعمال. ويمكن ان يدعو رئيس الحكومة الى عقد جلسات في حال حدوث أوضاع استثنائية.
سئل: هل طرح موضوع الطحين؟
أجاب: نعم تم طرح الموضوع، وصرفت أموال له.
سئل: تم سحب بند الدولار الجمركي الذي هو لفئة معينة من الناس، فيما اقر بند الاتصالات الذي يطال كل الناس. ما السبب؟
أجاب: وزير الاتصالات سيؤكد لكم انه لولا إقرار بند الاتصالات لكان انهار قطاع الاتصالات بشكل كامل.
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