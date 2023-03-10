إليكم أحوال الطقس في الأيام المقبلة

تعود الأجواء المستقرة كلياً اليوم وتستمر لغاية مساء يوم الأحد وتترافق مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة غدا وبعد غد لتتخطى معدلاتها الموسمية وذلك نتيجة تدفق رياح دافئة الى المنطقة كمقدّمة لمنخفض جوي يتمركز شمال مصر ويبدأ بالتأثير على لبنان مطلع الاسبوع المقبل ويستمر لغاية ثلاثة أو أربعة أيام.
تفاصيل طقس اليوم:
- الحرارة ساحلاً بين الـ 12 و 21 درجة، بقاعا بين 5 و 16 وعلى الـ 1000متر بين 7 و 14.
- الجو: مشمس.
- الرياح: شمالية غربية نهاراً ضعيفة وسرعتها بين 20 و 40كم/س.
- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين 60 و 85 ?.
- الضغط الجوي السطحي 1018 hpa.
- الرؤية جيدة.
- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه 21 درجة.
تفاصيل طقس اليومين المقبلين:
السبت: طقس مستقر مع سحب عالية بعد الظهر والحرارة ترتفع بشكل ملحوظ وتتراوح بين 14 و 23 ساحلا وبين 5 و 20 بقاعاً وبين 10 و 19 على الـ 1000متر فيما الرياح متقلبة ضعيفة نهارا وسرعتها بين 20 و 30كم/س.
الاحد: طقس مستقر ويتخلل الجو سحب عالية ومتوسطة وغبار خفيف في الجو والحرارة ترتفع وتتراوح بين 15 و 25 ساحلا وبين 8 و 22 بقاعاً وبين 12 و 20 على ال 1000متر فيما الرياح جنوبية غربية نشطة نهارا وسرعتها بين 30 و 50كم/س.
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