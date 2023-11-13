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إليكم أرقام المصابين الإسرائيليين منذ بداية الحرب
إقليمي/دولي
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الإثنين 13 تشرين الثاني 2023
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نشر “حزب الله” في بيان إحصاء بعدد المصابين الإسرائيليين منذ بداية الحرب حتى صباح الأحد 12/11/2023، وأكّد أنّه “يستند إلى موقع رسمي تابع لوزارة الصحة الإسرائيلية، ويتضمن أعداد المصابين والذين يتلقون العلاج في المستشفيات الإسرائيلية في حيفا والشمال”.

وفي ما يلي أعداد المصابين الجدد.

عدد المصابين:

المنطقة المستشفى عدد المصابين

حيفا والشمال زيف صفد 717

حيفا والشمال نهاريا 529

حيفا والشمال رمبام 81

حيفا والشمال هلال يافيه 43

حيفا والشمال هكارميل 16

حيفا والشمال هميركاز بعوميك 9

حيفا والشمال م.ر.شمال (فوريا) 8

حيفا والشمال بني تسيون 2

المجموع 1405.

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