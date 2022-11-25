إليكم أسعار المحروقات اليوم

تراجع اليوم، سعر البنزين بنوعيه 95 و98 أوكتان 7 آلاف ليرة والمازوت 6 آلاف ليرة والغاز 3 آلاف ليرة.
وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي:
– البنزين 95 أوكتان: 791000 ليرة.
– البنزين 98 أوكتان: 808000 ليرة.
– المازوت: 839000 ليرة.
– الغاز: 447000 ليرة.
تراجع اليوم، سعر البنزين بنوعيه 95 و98 أوكتان 7 آلاف ليرة والمازوت 6 آلاف ليرة والغاز 3 آلاف ليرة.
وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي:
– البنزين 95 أوكتان: 791000 ليرة.
– البنزين 98 أوكتان: 808000 ليرة.
– المازوت: 839000 ليرة.
– الغاز: 447000 ليرة.
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