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إليكم أسعار المحروقات اليوم
محلي
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الجمعة 25 تشرين الثاني 2022
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تراجع اليوم، سعر البنزين بنوعيه 95 و98 أوكتان 7 آلاف ليرة والمازوت 6 آلاف ليرة والغاز 3 آلاف ليرة.

وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي:

– البنزين 95 أوكتان: 791000 ليرة.

– البنزين 98 أوكتان: 808000 ليرة.

– المازوت: 839000 ليرة.

– الغاز: 447000 ليرة.

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