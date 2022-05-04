إليكم التواريخ المهمة في شأن الانتخابات￼

مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية التي ستُجرى يوم 15 أيار المقبل، يبقى لزاماً تذكير المواطنين ببعض التواريخ المهمة المرتبطة بذلك الاستحقاق، وهي على النحو التالي:
10-1-2022: فتح باب الترشح للانتخابات
15-3-2022: إقفال باب الترشح
30-3-2022: انتهاء مهلة الانسحاب من الانتخابات
4-4-2022: انتهاء مهلة تسجيل اللوائح
5-5-2022: بدء مهلة حظر نشر أو بث أو توزيع جميع استطلاعات الرأي والتعليقات عليها
5-5-2022: الصمت الانتخابي في الدول التي تُجرى فيها الانتخابات يوم 6 أيار
6-5-2022: اقتراع المغتربين في الدول التي تعتمد نهار الجمعة يوم عطلة نهاية الأسبوع
7-5-2022: الصمت الانتخابي في الدول التي تُجرى فيها الانتخابات يوم 8 أيار
8-5-2022: اقتراع المغتربين في الخارج وفي الدول التي تعتمد نهار الأحد يوم عطلة نهاية الأسبوع
12-5-2022: اقتراع موظفي أقلام الاقتراع
14-5-2022: الصمت الانتخابي في لبنان
15-5-2022: يوم إجراء الانتخابات النيابية
21-5-2022: انتهاء ولاية مجلس النواب الحالي
15-6-2022: آخر مهلة لتقديم الطعون أمام المجلس الدستوري (بعد مهلة شهر من تاريخ إعلان النتائج)
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