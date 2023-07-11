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إليكم الجدول الجديد لأسعار المحروقات
محلي
|
الثلاثاء 11 تموز 2023
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صدر جدول جديد لأسعار المحروقات، وجاءت الأسعار كالآتي:

  • بنزين 95 أوكتان: 1625000 ليرة (-1000 ليرة)
  • بنزين 98 اوكتان: 1666000 لرة
  • المازوت: 1419000 ليرة (+1000 ليرة)
  • الغاز: 767000 ليرة (+5000 ليرة)
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