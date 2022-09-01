إليكم تسعيرة المولدات لشهر آب..!

أعلنت وزارة الطاقة والمياه، أنّ “السّعر العادل لتعرفات المولدات الكهربائية الخاصّة عن شهر آب هو: 13,796 ليرة لبنانيّة عن كلّ كيلواط في الساعة”.
وأوضحت في بيان، أنّ “للمشتركين بالعدّادات في المدن أو التجمّعات المكتظّة أو على ارتفاع أقلّ من 700 متر:
– قدرة 5 أمبير: 110,000 ل.ل. + المقطوعيّة الشهريّة X 13,796 ل.ل. عن كلّ كيلواط في الساعة.
– قدرة 10 أمبير: 230,000 ل.ل. + المقطوعيّة الشهريّة X 13,796 ل.ل. عن كلّ كيلواط في الساعة.
ولفتت الوزارة، إلى أنّ “للمشتركين بالعدّادات في القرى أو المناطق المتباعدة أو على ارتفاع أكثر من 700 متر:
– قدرة 5 أمبير: 110,000 ل.ل. (ثابت) + المقطوعيّة الشهريّة 15,176 ل.ل. عن كلّ كيلواط في الساعة.
– قدرة 10 أمبير: 230,000 ل.ل. (ثابت) + المقطوعيّة الشهريّة X 15,176 ل.ل. عن كلّ كيلواط ساعة.
وتُضاف 120,000 ل.ل. على الشّطر الثّابت من تسعيرة العدّادات لكلّ 5 أمبير إضافي”.
وأشارت إلى أنّ, هذه التعرفـة مبنية على أساس سعر وسطي لصفيحة المازوت (20 ليتر) في شهر آب البالغ 679,241 ليرة، وذلك بعد إحتساب كافة مصاريف وفوائد وأكلاف المولدات بالإضافة إلى هامش ربح جيد لأصحابها، وقد أخذنا بعين الاعتبار وبالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة كلفة توزيع الصفيحة من محطة الوقود ولغاية المولد.
ولفتت إلى أنها تأخذ بعين الاعتبار في إحتساب مكونات اساسية فيها ككلفة الزيوت والفلاتر وتهالك المولد المعدل الوسطي الشهري لسعر الدولار في السوق الموازي الذي بلغ 32,220 ليرة.
وذكرت الوزارة، أنّ هذه التسعيرة صدرت بناءً على الجدول الحسابي المعتمد من قبل وزارة الطاقة منذ تاريخ 14/10/2010, وتطبيقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 2 الصادر بتاريخ 14/12/2011 في شأن إتخاذ التدابير اللازمة لضبط تسعيرة المولدات الخاصة، وإستناداً إلى آلية التطبيق المشتركة بين الوزارات (الطاقة الداخلية والإقتصاد) المعلن عنها بتاريخ 20/12/2011 والتي حَدّدت مسؤولية وزارة الطاقة والمياه في تعميم تسعيرة المولدات الخاصة إستناداً الى أسعار المازوت في نهاية كل شهر”.
ودعت أصحاب المولّدات الى الالتزام بقرار وزارة الاقتصاد والتجارة القاضي بالزامية تركيب العدادات وهي سوف تجري دراسة موثقة بهذا الصدد في الفترة المقبلة وصولاً الى تحديث المعادلة المعتمدة لكي تتناسب أكثر فأكثر مع تقلبات أسعار الصرف والوضع الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين مع الأخذ بالاعتبار متطلبات أصحاب المولدات الخاصة.
كما أعلنت وزارة الطاقة والمياه، أنها أرسلت إلى وزارتي الداخلية والإقتصاد كُتباً حول تسعيرة شهر آب 2022 للقيام بالمقتضى بحسب آلية الضبط المشتركة.
وأشارت إلى أنّه بما يختص بالمصاعد والأقسام المشتركة التي تشترك بقدرات ثلاثية الأطوار (Triphase) ينبغي على صاحب المولد احتساب الشق الثابت من التسعيرة على أساس قدرة الطور الواحد (monophase). على سبيل المثال اذا كان اشتراك المصعد والأقسام المشتركة بقاطع ثلاثي الأطوار 3×15 أمبير يُحتسب الشق الثابت على أساس قدرة 15 أمبير وليس 45 أمبير أي 350,000 ليرة وليس 1,070,000 ليرة.
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