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إليكم جدول أعمال الجلسة الحكومية المرتقبة
محلي
|
الإثنين 30 تشرين الأول 2023
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وجهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء إلى الوزراء جدول أعمال جلسة مرتقبة للحكومة من أجل الإطلاع عليه.

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