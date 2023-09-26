إليكم شروط الاستفادة من القرض السكني

أكّد المدير العام لمصرف الإسكان انطوان حبيب، أن “المثابرة والعناد وقوة الحجة، و”رضى الله على اللبناني اينما وُجد” ساهمت جميعها بتأمين الموافقة على اعادة جدولة القرض الموقع بين الصندوق العربي ومصرف الإسكان وتغيير عملة القرض من الليرة اللبنانية إلى الدولار الأميركي وقيمة القرض إلى 50 الف دولار لذوي الدخل المتوسط و40 الف دولار لذوي الدخل المحدود وايفائه على 3 سحوبات”.
وأضاف : “هذا القرض سيشكّل البداية للحصول على تمويل الصندوق العربي والصناديق العربية الأخرى، والحصول على الموافقة بمرسوم من مجلس الوزراء وتوقيع اتفاقية مع حاكم مصرف لبنان السابق، وموافقة هيئة التشريع والاستشارات باستبدال عملة القرض، وصولًا إلى تقديم الكتاب في شهر ايلول إلى رئيس الصندوق العربي بدر محمد السعد بانتظار الموافقة ليصار إلى تحديد نسبة الفائدة التي ستكون بمعدل 6% والمدة الزمنية التي ستكون بحدود 20 سنة”.
وختم: “بأربعة شروط: أن يكون المقترض لبنانيا، ولا يستفيد من قرض مدعوم، وليس لديه شقة اخرى على الاراضي، وان لا يتجاوز المسكن الـ 150 متر مربع، على ان يسمح مدخول الأسرة باقتطاع ثلث القيمة لتسديد السند الشهري، على ان يشمل القرض عمليات الشراء والبناء والترميم، معلنًا عن استقبال الطلبات الكترونيًا عبر الموقع الإلكتروني www.banque-habitat.com.lb والخط الساخن 1920”.
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