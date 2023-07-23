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إليكم طقس الاسبوع المقبل!
طقس
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الأحد 23 تموز 2023
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يتأثر لبنان بدءاً من اليوم الاحد بكتل حارّة تؤدي الى ارتفاع  بدرجات الحرارة، لتصبح فوق المعدلات الموسمية بحدود ٣-٤ درجات، وتستمر لغاية اواخر الشهر الجاري، وتترافق مع رطوبة سطحية عالية ساحلا بسبب الرياح الغربية الرطبة. 

اليكم تفاصيل طقس اليوم والأيام المقبلة:

-الأحد:
١- الحرارة: تتراوح بين ٢٧ و ٣٤ ساحلا وبين ٢٠ و ٣٨ بقاعاً وبين ٢٢ و ٣١ على الـ ١٠٠٠ متر
٢- الجو: قليل السحب 
٣- الرياح: ضعيفة شرقية ليلاً غربية نهاراً وسرعتها بين ١٠ و ٤٠كم/س 
٤- الرطوبة السطحية: ساحلا بين ٥٠ و ٨٥ ٪؜
٥- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٠ hpa
٦- الرؤية: جيدة
٧- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٩ درجة

-الاثنين: قليل السحب والحرارة ترتفع وتتراوح على الشكل التالي : بين ٢٧ و ٣٤ ساحلا وبين ٢٠ و ٣٩ بقاعاً وبين ٢٢ و ٣٢ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح ضعيفة شرقية ليلاً شمالية غربية نهارا وسرعتها بين ١٠ و ٤٠كم/س
-الثلاثاء: قليل السحب والحرارة تتراوح على الشكل التالي : بين ٢٧ و ٣٤ ساحلا وبين ٢٠ و ٣٩ بقاعاً وبين ٢٢ و ٣٢ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح ضعيفة شرقية ليلاً شمالية غربية نهارا وسرعتها بين ١٠ و ٤٠كم/س

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